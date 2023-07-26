Захарова объяснила отказ РФ выступать на заседании СБ ООН

Россия в обязательном порядке будет выступать на заседаниях Совета Безопасности ООН по теме зерновой сделки, а от выступления по заведомо сфабрикованной Западом теме действительно отказалась. Об этом в среду, 26 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По «зерновой сделке» Россия как раз будет выступать обязательно. А вот от выступления по намеренно сфабрикованной западниками теме якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы» российский представитель действительно отказался, в том числе в связи с недопуском заявленного нами докладчика», — написала она в Telegram.

Дипломат отметила, что представитель России обязательно сделает специальное заявление на этот счет на созванном РФ заседании Совбеза ООН. Его темой станут гонения на православие на Украине.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что РФ отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. Причиной он назвал блокировку участия приглашенного РФ докладчиком епископа Гедеона британским правительством. При этом кандидат РФ полностью соответствовал критериям. Россия после этого отказалась от выступления на следующем заседании.

В этот же день постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам заявила, что страны Африки использовали в качестве пропаганды в пользу черноморской инициативы, однако африканские государства получили от сделки минимум — менее 3% продовольствия от общего количества. Тесфамариам также подчеркнула, что зерновая сделка изначально не была способом решения проблемы, Запад не собирался помогать Африке, несмотря на озвученные цели продовольственного соглашения.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля по инициативе РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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