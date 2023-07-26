Кабан и лиса бродили по улицам в центре Липецка
Двух диких животных, бродивших по улицам, заметили в центре Липецка. Возле дома №3 по площади Ленина-Соборной горожане увидели лису, а на улице Плеханова кабана, сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.
Инцидент произошел 25 июля. Местные жители сообщили о диких зверях сообщили службе «112» в начале седьмого утра. Оба сообщения были переданы в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
По адресам, где увидели животных, выехали специалисты. Однако ни лису, ни кабана они уже не обнаружили, пишет LipetskMedia.
Как отметили в управлении, лисы время от времени заглядывают в город. К примеру, неделю назад рыжую хищницу видели у Набережной. По данным учета численности диких животных, на территории региона обитают 2506 особей.
При этом кабана до вчерашнего дня в городе никто не видел, отмечает GOROD48.
Ранее в июле сообщалось, что в Липецкой области специалисты заготовят 4,5 тыс. веников для подкормки зайцев, косуль и оленей в зимний период. Планируется заготовить веники из веток березы, осины, дуба, ивы, липы, рябины, тополя.