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Кабан и лиса бродили по улицам в центре Липецка

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Двух диких животных, бродивших по улицам, заметили в центре Липецка. Возле дома №3 по площади Ленина-Соборной горожане увидели лису, а на улице Плеханова кабана, сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

Инцидент произошел 25 июля. Местные жители сообщили о диких зверях сообщили службе «112» в начале седьмого утра. Оба сообщения были переданы в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

По адресам, где увидели животных, выехали специалисты. Однако ни лису, ни кабана они уже не обнаружили, пишет LipetskMedia.

Как отметили в управлении, лисы время от времени заглядывают в город. К примеру, неделю назад рыжую хищницу видели у Набережной. По данным учета численности диких животных, на территории региона обитают 2506 особей.

При этом кабана до вчерашнего дня в городе никто не видел, отмечает GOROD48.

Ранее в июле сообщалось, что в Липецкой области специалисты заготовят 4,5 тыс. веников для подкормки зайцев, косуль и оленей в зимний период. Планируется заготовить веники из веток березы, осины, дуба, ивы, липы, рябины, тополя.

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