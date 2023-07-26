Как поставить подержанный автомобиль на учет в ГИБДД в 2023 году

При покупке подержанного автомобиля многие владельцы неизбежно сталкиваются с вопросом, как быстрее и проще поставить его на учет в ГИБДД. Ведь на эту процедуру по закону отводится всего 10 дней. О том, как проходит регистрация в 2023 году и какие нюансы нужно учесть, — в материале «Известий».

Что нужно сделать перед регистрацией автомобиля с пробегом в 2023 году

Нередко при постановке на учет автомобиля с пробегом возникают проблемы с документами. На машину может быть наложен арест или она может числиться в угоне. Всё это может вскрыться уже в ГИБДД, и тогда в регистрации откажут. Причем иногда данные от приставов поступают в инспекцию с опозданием. Поэтому есть риск, что через некоторое время ограничения вступят в силу.

Сложности могут возникнуть, если машина куплена у перекупщика. Часто они не вписывают себя в паспорт транспортного средства (ПТС), поэтому при любых сложностях предъявить им претензии не получится, придется искать бывшего владельца.

Перед постановкой авто на учет в ГИБДД рекомендуется провести полную документальную диагностику, если этого по каким-то причинам не было сделано до покупки автомобиля. В частности, проверить VIN, ПТС и юридическую чистоту авто.

Какие документы подготовить для регистрации подержанного автомобиля в 2023 году

В первую очередь потребуются заявление, паспорт владельца машины и договор купли-продажи. Он составляется в трех экземплярах. Один остается у покупателя, второй — у продавца, третий — передается в ГИБДД.

Также необходимо будет предоставить ПТС, старое свидетельство о регистрации (СТС), квитанцию об оплате госпошлины, доверенность, если оформление поручено доверенному лицу, транзитные номера при наличии. При этом важно учесть, что сохранение старого номера возможно только в том случае, если код региона соответствует месту прописки нового собственника.

К обязательным документам относится и страховой полис ОСАГО. Его надо оформить заново либо перерегистрировать на себя страховку прежнего владельца. Сделать это необходимо заранее, иначе сотрудники ГИБДД откажут в регистрации. Помимо этого, для автомобилей с пробегом более четырех лет может потребоваться диагностическая карта, ее выдают по результатам технического осмотра.

Перед регистрацией собственнику в обязательном порядке надо пригнать автомобиль на специальную площадку. Там сотрудник ГИБДД проведет его осмотр, сверит номера VIN с данными в ПТС. Как правило, эту процедуру выполняет сотрудник-криминалист. Также перед постановкой на учет выполняется проверка по базам розыска. Только потом можно подавать документы.

Как поставить подержанный автомобиль на учет в 2023 году

Для постановки автомобиля на учет можно обратиться в любое отделение ГИБДД. Это традиционный способ, воспользоваться им можно независимо от места проживания. Запись на прием осуществляется либо непосредственно в отделении, либо через портал «Госуслуги».

В последнем случае на сайте надо выбрать подходящие дату и время визита и дождаться уведомления, которое придет в личный кабинет. После этого прямо на «Госуслугах» можно оплатить госпошлину со скидкой 30%. В назначенную дату надо приехать в выбранное подразделение, взяв с собой распечатанное заявление и пакет документов.

Услугу по регистрации автомобиля оказывают в МФЦ. Там осмотрят машину на оборудованной площадке и, если всё в порядке, передадут документы в дорожную инспекцию. Однако если такой зоны у МФЦ нет, то в услуге откажут.

Штраф за отсутствие регистрации подержанного автомобиля в 2023 году

Если автомобиль, который не был поставлен на учет в течение десяти дней после покупки, остановят на дороге, владельцу выпишут штраф. Его размер составляет от 500 до 800 рублей.

При повторном нарушении можно лишиться водительских прав на срок до трех месяцев.

Также могут выписать штраф за нарушение правил регистрации — от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

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