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Росгвардия нашла схрон с боеприпасами в Херсонской области

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Фото: ГУ МВД России в Херсонской области
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В Херсонской области неподалеку от поселка Чаплынка обнаружен схрон с боеприпасами. Об этом 26 июля сообщает портал «МВД-Медиа».

Боеприпасы нашли в 500 м западнее поселка в зарослях травы.

«Стражи правопорядка выявили схрон с пятью гранатами Ф-1, двумя минометными минами калибра 120 мм и одним выстрелом УОР-281», — говорится в сообщении.

После осмотра предметов выяснилось, что они непригодны для дальнейшего использования. Специалисты решили их уничтожить, после этого боеприпасы переместили в безопасное место и обезвредили зарядом тротила.

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Ранее в этот день сообщалось об обнаружении еще шести тайников боеприпасов в другом регионе спецоперации — Донецкой Народной Республике (ДНР). В них были 12,7-миллиметровый пулемет ДШК, переносной зенитный ракетный комплекс, три гранатомета, ручной пехотный огнемет, 50 ручных гранат и пистолет Макарова, а также более 15 тыс. патронов разного калибра.

До этого, 21 июля, в лесу Чаплынского района Херсонской области также был найден схрон с четырьмя минометными минами и 20 гранатами. Боеприпасы отвезли в безопасное место и уничтожили.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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