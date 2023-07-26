Боррель назвал сожжение Корана в Европе оскорбительным и провокационным

Акты сожжения Корана в Европе являются оскорбительными и провокационными. Об этом 26 июля заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и явной провокацией. Выражениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европейском союзе», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

При этом Боррель отметил законность таких действий с юридической точки зрения.

«Мы продолжаем защищать свободу религии и верований, а также свободу самовыражения за границей и дома, однако не всё, что законно, является этичным. Настало время выступить вместе за взаимопонимание и уважение», — заявил он.

При этом он указал, что действия, совершаемые отдельными провокаторами, идут только на пользу тем, кто хочет разделить европейское общество.

С начала 2023 года в Швеции участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. В январе он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме, раскритиковал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Впоследствии инцидент вызвал сильный резонанс во многих странах. В ответ на критику в Швеции назвали акцию демонстрацией свободы слова.

Позднее Палудан сжег еще три книги Корана в Копенгагене, объяснив, что проводит данные акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Еще одна подобная акция прошла 28 июня, в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха, у мечети в Стокгольме. Разрешение на проведение акции было получено от шведской полиции. Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов назвал произошедшее очевидным безумием. Госдума осудила решение шведских властей, назвав инцидент вандализмом.

21 июля датская ультраправая группировка «Датские патриоты» провела в Копенгагене акцию по сожжению Корана у посольства Ирака. МИД РФ осудил эту акцию, назвав ее экстремистским актом.