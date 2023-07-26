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Импортозамещенному Superjet могут дать новое имя перед выходом в серию

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Фото: uacrussia
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Импортозамещенный российский самолет Superjet-100 (SSJ-New) может получить новое название перед выходом в серийное производство. Об этом журналистам рассказал гендиректор компании-производителя «Иркут» Андрей Богинский 26 июля.

«Мы работаем над этим [новым названием]. Понятно, что это должно быть имя, с которым он будет дальше жить», — отметил Богинский.

Ранее в этот день стало известно, что производитель решил временно переименовать Сухой Суперджет -100 в Суперджет-100. Об этом корпорация «Иркут» рассказала на презентации своего нового бренда — «Яковлев». Как пояснил Богинский журналистам, Суперджет-100 — это временный вариант названия.

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Вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 13 июня сообщил, что до конца года SSJ-New получит сертификат типа, предназначенный для определения эталона типовой конструкции воздушного судна.

Авиаэксперт Роман Гусаров 13 июня в беседе с «Известиями» назвал создание этого самолета знаменательным событием для гражданской авиации РФ. Новая версия воздушного судна — это «всем уже знакомый Sukhoi Superjet 100, только его импортозамещенная версия, суперджет второго поколения», характеристики которого лучше, чем у предыдущей модели, объяснил он.

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