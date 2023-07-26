Путин назвал доллар инструментом политической борьбы

Доллар в международных финансах сегодня используется в качестве инструмента политической борьбы. Об этом в среду, 26 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

«В сегодняшних условиях это (развивать Новый банк развития БРИКС. — Ред.) сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — сказал он.

Как подчеркнул российский лидер, страны-члены БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов.

Ранее, 4 июля, президент Ирана Эбрахим Раиси призвал отказаться от доллара США для выхода из-под влияния Запада. Он отметил, что эта валюта является инструментом гегемонии.

До этого, 15 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что надежных валют в мире будет становиться больше, а доллар уже подорвал к себе доверие. По его словам, быстро отказаться от этой валюты не получится, поскольку к ней все привыкли, но «тенденция началась».

30 мая финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал «Известиям», что роль доллара США продолжит снижаться в мире. Он добавил, что российским властям нужно прилагать максимальные усилия, чтобы наибольшее число сделок, расчетов структурировались именно в рублях внутри РФ.