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«Соллерс» может начать выпуск туристических автобусов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Российская компания «Соллерс» намеревается заняться выпуском туристических автобусов. Сейчас «Соллерс» находится в процессе переговоров с одним из китайских партнеров, который предоставит российскому производителю лицензию на выпуск автобусов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 26 июля.

По словам замглавы Минпромторга Альберта Каримова, производство автобусов «Соллерс» планирует организовать на базе особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

Каримов назвал приблизительные сроки начала выпуска в России китайских туристических автобусов по лицензии: вероятно, это произойдет в начале 2024 года, а до конца 2023-го стороны планируют завершить подготовительные работы к производству новых моделей Sollers.

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Ранее, 17 июля, на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6, которые будут продаваться под российским брендом Sollers.

JAC T6 на сегодняшний день представлен на российском рынке в двух версиях: с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси.

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