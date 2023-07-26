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Путин указал, что члены БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов

Путин: страны БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов
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Фото: REUTERS/Kremlin/Sputnik/Alexander Kazakov
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Страны — участники БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов. Об этом 26 июля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф в Константиновском дворце в Стрельне.

«Члены нашей организации БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга», — сказал он.

Путин подчеркнул, что это касается и финансовой сферы.

Глава государства также заявил, что расчеты в национальных валютах между странами БРИКС расширяются, и новый банк развития мог бы в этом вопросе сыграть свою роль.

«Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются», — добавил президент.

В рамках саммита Россия — Африка состоится международный балетный фестиваль

Ранее в среду Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Санкт-Петербурге. Они открыли серию контактов российского лидера с главами делегаций, прибывающих на форум и саммит Россия – Африка.

В этот же день президент России подчеркнул, что в последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень. В частности, РФ поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу.

25 июля секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что входящие в состав БРИКС страны могут взять на себя ведущую роль в формировании повестки мирового развития в качестве ключевой площадки для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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