В Рязани установят 40 детских площадок в 2023 году на общую сумму 40 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 26 июля.

Сроки установки разделены на два этапа, пишет 62INFO.ru. Работы по первому этапу практически завершены на 15 площадках. В настоящее время идет приемка объектов.

Как отмечает РИА «7 новостей», с середины августа начнется второй этап. В областной столице установят еще 25 площадок.

Ранее в июле сообщалось, что в Рязани на одной из детских площадок сильно травмировался ребенок. Он повредил руку о металлический крепеж.