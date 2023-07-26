В ПСБ рассказали о поддержке туристической отрасли

Председатель ПСБ Петр Фрадков рассказал об активном участии банка в поддержке внутрироссийских туристических проектов. Выступление состоялось в рамках совещания, посвященного развитию индустрии туризма и гостеприимства в России, состоявшегося в Горно-Алтайске под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Как рассказал в своем выступлении Петр Фрадков, ПСБ в настоящее время активно выступает инвестором строительства гостиничных комплексов по всей России — от Калининграда до Владивостока, а также финансирует проекты своих клиентов в сфере туризма. Портфель туристических проектов ПСБ на сегодня, в общей сложности, превышает 155 млрд рублей, включая как проекты, находящиеся в стадии реализации, так и планируемые к реализации. Из них — около 102 млрд рублей на финансирование собственных проектов на ближайшие 2 года и порядка 50 млрд рублей на реализацию проектов своих клиентов. По словам Фрадкова, реализация запланированных программ позволит принимать ежегодно до 2,6 млн туристов и создаст в регионах до 7,5 тыс. новых рабочих мест.

«С развитием гостиничной инфраструктуры и повышением общего уровня комфорта для путешественников будет расти спрос на внутренний туризм, что даст дополнительный импульс для социально-экономического развития и улучшения делового климата регионов. ПСБ уделяет этому сектору особое внимание: при поддержке банка будет возведено почти 30 объектов туристической инфраструктуры в 17 субъектах Российской Федерации. В результате вклад банка в реализацию Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года составит 5-6%», — подчеркнул Петр Фрадков.

В числе проектов, получивших финансовую поддержку ПСБ — строительство четырех гостиничных комплексов в составе культурно-образовательных кластеров в Калининграде, Кемерово, Владивостоке, Севастополе. Их открытие запланировано на 2025-2026 г. г.