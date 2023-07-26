В Саратове снесут два аварийных дома 1955 года постройки
Два аварийных дома, построенные в 1955 году, снесут в Кировском и Заводском районах Саратова. Соответствующие постановления главы города Лады Мокроусовой опубликовала мэрия в среду, 26 июля.
Расселению и демонтажу подлежат четырехэтажный дом № 51 по Ново-Астраханскому шоссе. «Сталинку» должны снести к 1 августа 2025 года, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Также к сносу приговорили кирпичный двухэтажный дом № 36 по 4-му Симбирскому проезду. Здание планируется демонтировать к 1 июля 2024 года.
Ранее в июле сообщалось, что из аэропорта Гагарин в Саратове увеличится количество авиарейсов в аэропорт Звартноц в Ереване. Такое решение приняла авиакомпания «Ширак Авиа».