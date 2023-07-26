Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия в ООН указала на уничтожение Киевом канонического православия
Мир
Боррель назвал сожжение Корана в Европе оскорбительным и провокационным
Мир
НАТО усилит разведку в Черном море на фоне выхода РФ из зерновой сделки
Экономика
Импортозамещенному Superjet могут дать новое имя перед выходом в серию
Армия
ВС РФ заняли более выгодные позиции на куземовском направлении
Авто
Российские дилеры завезли кроссоверы Range Rover Velar
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Армия
ВС РФ отразили по одной атаке на южнодонецком и запорожском направлениях
Общество
Раненый при обстреле ВСУ военкор «Известий» Польшаков поблагодарил врачей
Политика
Путин поручил включить в госзаказ на фильмы и рекламу тему престижа профессии педагога
Мир
Захарова объяснила отказ РФ выступать на заседании СБ ООН
Армия
Семь боевиков ВСУ сдались в плен силам РФ в Херсонской области
Происшествия
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Российские дилеры завезли кроссоверы Range Rover Velar

0
Фото: Range Rover
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российском рынке появились кроссоверы Range Rover Velar 2023 года выпуска, ввезенные в страну по параллельному импорту. Цена на новинку начинается от 9,3 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».

Автомобиль поставляется с тремя силовыми установками на выбор, мощность которых составляет 204, 400 и 300 л.с. в паре с автоматом и приводом на четыре колеса.

Покупателю доступна единственная версия R-Dynamic HSE, которая выделяется от базового Velar спортивным обвесом, панорамным люком, адаптивной оптикой, системой контроля полосы и распознавания дорожных знаков, а также отделкой интерьера из коричневой кожи.

Дышите в трубочку: ВС РФ напомнил о правилах проверки на трезвость
Судьи вернули права автомобилисту, признанному пьяным по ошибке

Ранее, 23 июня, концерн JLR 23 июня анонсировал рестайлинговую версию кроссовера Range Rover Evoque. Больше всего изменений автомобиль претерпел снаружи: теперь у него появилась новая решетка радиатора с более тонкими ячейками, а также изменена светодиодная оптика.

Рестайлинговый Range Rover Evoque будет представлен в семи вариациях силовых установок. Так, кроссовер получил два дизельных (265 и 204 л.с.) и три бензиновых (160, 200 и 249 л.с.) двигателя. Кроме того, Evoque можно купить в гибридном исполнении, где мощность бензинового двигателя и электромотора в совокупности составляет 309 л.с.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023