Российские дилеры завезли кроссоверы Range Rover Velar

На российском рынке появились кроссоверы Range Rover Velar 2023 года выпуска, ввезенные в страну по параллельному импорту. Цена на новинку начинается от 9,3 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».

Автомобиль поставляется с тремя силовыми установками на выбор, мощность которых составляет 204, 400 и 300 л.с. в паре с автоматом и приводом на четыре колеса.

Покупателю доступна единственная версия R-Dynamic HSE, которая выделяется от базового Velar спортивным обвесом, панорамным люком, адаптивной оптикой, системой контроля полосы и распознавания дорожных знаков, а также отделкой интерьера из коричневой кожи.

Ранее, 23 июня, концерн JLR 23 июня анонсировал рестайлинговую версию кроссовера Range Rover Evoque. Больше всего изменений автомобиль претерпел снаружи: теперь у него появилась новая решетка радиатора с более тонкими ячейками, а также изменена светодиодная оптика.

Рестайлинговый Range Rover Evoque будет представлен в семи вариациях силовых установок. Так, кроссовер получил два дизельных (265 и 204 л.с.) и три бензиновых (160, 200 и 249 л.с.) двигателя. Кроме того, Evoque можно купить в гибридном исполнении, где мощность бензинового двигателя и электромотора в совокупности составляет 309 л.с.