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НАТО усилит разведку в Черном море на фоне выхода РФ из зерновой сделки

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Impact Press Group
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НАТО планирует усилить разведку в регионе Черного моря на фоне прекращения действия зерновой сделки. Об этом стало известно в среду, 26 июля, из заявления Совета Украина – НАТО, опубликованного на сайте альянса.

«НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников», — уточняется в заявлении.

Альянс также напомнил об увеличении уровня своего присутствия в черноморском регионе с прошлого года за счет двух новых боевых подразделений, дислоцированных в Болгарии и Румынии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в усилении поддержки Киева союзниками, а также обвинил Россию в том, что она якобы создает «существенные риски для стабильности Черноморского региона».

Какие-либо конкретные шаги или предложения по усилению поддержки Киева в тексте документа не уточняются. Само заявление было сделано по итогам второго заседания Совета Украина – НАТО, созванного по просьбе президента Украины Владимира Зеленского на фоне выхода России из зерновой сделки.

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Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей, а именно снятия препятствий для сельхозэкспорта из РФ, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка и возобновления работы аммиакопровода Тольяти – Одесса

19 июля Минобороны РФ в связи с завершением действия сделки заявило, что все суда, направляющиеся в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться Москвой как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под чьим флагом они будут следовать, начнут считать вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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