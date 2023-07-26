НАТО усилит разведку в Черном море на фоне выхода РФ из зерновой сделки

НАТО планирует усилить разведку в регионе Черного моря на фоне прекращения действия зерновой сделки. Об этом стало известно в среду, 26 июля, из заявления Совета Украина – НАТО, опубликованного на сайте альянса.

«НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников», — уточняется в заявлении.

Альянс также напомнил об увеличении уровня своего присутствия в черноморском регионе с прошлого года за счет двух новых боевых подразделений, дислоцированных в Болгарии и Румынии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в усилении поддержки Киева союзниками, а также обвинил Россию в том, что она якобы создает «существенные риски для стабильности Черноморского региона».

Какие-либо конкретные шаги или предложения по усилению поддержки Киева в тексте документа не уточняются. Само заявление было сделано по итогам второго заседания Совета Украина – НАТО, созванного по просьбе президента Украины Владимира Зеленского на фоне выхода России из зерновой сделки.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей, а именно снятия препятствий для сельхозэкспорта из РФ, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка и возобновления работы аммиакопровода Тольяти – Одесса

19 июля Минобороны РФ в связи с завершением действия сделки заявило, что все суда, направляющиеся в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться Москвой как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под чьим флагом они будут следовать, начнут считать вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.