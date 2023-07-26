Орловская пенсионерка нашла в своем шкафу ружье и получит 8 тыс. рублей

Жительница поселка Колпна Орловской области нашла охотничье ружье в своем шкафу во время разбора личных вещей покойного супруга. О своей находке пенсионерка сообщила в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

По словам женщины, она узнала о том, что можно сдать незарегистрированное оружие и получить за это деньги, из районной газеты. Правоохранители пообещали выплатить вознаграждение в размере 8 тыс. рублей после того, как будет проведена экспертиза.

InfoOrel.ru со ссылкой на центр лицензионно-разрешительной работы пишет, что в 2023 году на территории Орловской области действует программа сдачи бесхозного оружия и боеприпасов. А за незаконное приобретение, передачу, сбыт, перевозку, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность.

Хранить гражданское оружие и патроны к нему разрешено только при наличии соответствующих документов.