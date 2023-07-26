Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, это следует 26 июля из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога звучит в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

В 17:41 мск сирены зазвучали в Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях. Спустя минуту тревогу объявили в остальных указанных регионах.

Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Спустя некоторое время ее отменили. Отмечалось, что под Житомиром были слышны взрывы. По данным местных властей, работали системы ПВО.

Комментариев со стороны Минобороны РФ не поступало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.