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В агентстве недвижимости сообщили о возможном поднятии банками ставок по ипотеке

«Этажи»: банки начали извещать о предстоящем повышении ставок по ипотечным программам на 0,5–1%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банки начали извещать о предстоящем повышении ставок по стандартным ипотечным программам на 0,5–1% от существующих значений, сообщили в федеральной компании «Этажи» 26 июля.

«Большинство крупных банков планируют повысить ставки с 1 августа, часть уже пересмотрели условия ипотечного кредитования, поэтому сейчас мы отмечаем ускорение сделок как по уже одобренным кредитам, так и по новым заявкам», — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.

Она посоветовала на этапе покупки квартиры на вторичном рынке добиваться максимального дисконта, чтобы нивелировать таким образом рост ипотечной ставки.

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Накануне аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали, что россияне стали массово подавать заявки на оформление ипотеки после новостей о росте ключевой ставки. Так, спрос оказался на 10% больше, чем в июне, и на 69,5% больше, чем в июле прошлого года.

14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 рассказал журналистам, что банк прогнозирует рост выдачи финансовыми организациями ипотечных кредитов: заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат 2022-го.

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