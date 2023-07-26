В агентстве недвижимости сообщили о возможном поднятии банками ставок по ипотеке
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- В агентстве недвижимости сообщили о возможном поднятии банками ставок по ипотеке
Банки начали извещать о предстоящем повышении ставок по стандартным ипотечным программам на 0,5–1% от существующих значений, сообщили в федеральной компании «Этажи» 26 июля.
«Большинство крупных банков планируют повысить ставки с 1 августа, часть уже пересмотрели условия ипотечного кредитования, поэтому сейчас мы отмечаем ускорение сделок как по уже одобренным кредитам, так и по новым заявкам», — сказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.
Она посоветовала на этапе покупки квартиры на вторичном рынке добиваться максимального дисконта, чтобы нивелировать таким образом рост ипотечной ставки.
Накануне аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали, что россияне стали массово подавать заявки на оформление ипотеки после новостей о росте ключевой ставки. Так, спрос оказался на 10% больше, чем в июне, и на 69,5% больше, чем в июле прошлого года.
14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 рассказал журналистам, что банк прогнозирует рост выдачи финансовыми организациями ипотечных кредитов: заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат 2022-го.