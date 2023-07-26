Комментатор Садоков рассказал об ожиданиях от боя Монсона и Тактарова

Спортивный комментатор Александр Садоков в среду, 26 июля, в беседе с «Известиями» рассказал о своих ожиданиях от боя между бойцом ММА, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффом Монсоном и экс-чемпионом UFC Олегом Тактаровым.

Садоков отметил, что форма и готовность Татарова является для всех большой загадкой, так как «в деле его не видели очень давно». В то же время Джеффри Монсон, по словам комментатора, находится в хорошей форме и постепенно начинает решать свои проблемы с ногами.

«Он очень в хороших кондициях, очень сфокусирован, очень заряжен», — отметил эксперт.

Садоков напомнил, что Монсон — опытный боксер. В частности, несколько месяцев назад во время боксерского поединка с молодым соперником Монсон, хоть и уступил первый раунд, после него смог отыграться и восстановить свое преимущество.

«Он во втором и третьем раунде его просто избивал откровенно. Монсон эту молодость за счет своего опыта просто уничтожил», — оценил бой Садоков.

Комментатор также отметил, что Монсон является его фаворитом в предстоящем поединке, а вероятность его победы Садоков оценил как шесть к четырем.

Ранее в этот день Монсон показал кадры своей подготовки к бою. Его готовит трехкратный олимпийский чемпион Олег Саитов. На кадрах тренер объясняет технику нанесения ударов.

Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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