В Тамбовской области подняли штрафы за незаконную торговлю

Сумму штрафов за незаконную торговлю увеличили в Тамбовской области. Такой региональный закон приняли депутаты областной думы, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» в среду, 26 июля.

Ранее размеры штрафов были самыми низкими в ЦФО и не позволяли в полной мере воздействовать на нарушителей. Продавцы реализовывали товар без сопроводительных документов и с нарушением санитарных норм. К тому же это негативно сказывается на внешнем виде улиц.

В документе говорится, что при первичном нарушении штрафы для граждан составят от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года штрафы составят от 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей и от 15 тыс. до 30 тыс. рублей соответственно.