Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК поддержала отстрел волков в Европе
Мир
Британия заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ ООН
Туризм
Эксперт оценил выгоду для России безвизового туробмена с Китаем
Авто
В июне россияне потратили 234 млрд рублей на покупку новых автомобилей
Армия
ВС РФ заняли более выгодные позиции на куземовском направлении
Спорт
Медведев не будет участвовать в турнире в Вашингтоне
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Армия
ВС РФ отразили по одной атаке на южнодонецком и запорожском направлениях
Общество
В подмосковном Одинцово затопило улицы после мощного ливня
Политика
Путин поручил включить в госзаказ на фильмы и рекламу тему престижа профессии педагога
Общество
Минтранс Подмосковья призвал водителей к соблюдению ПДД в связи с непогодой
Армия
Семь боевиков ВСУ сдались в плен силам РФ в Херсонской области
Мир
В Стамбуле разгорелся лесной пожар

В России начал расти рынок быстровозводимых домов

0
Фото: ТАСС
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году крупные российские компании выпустили более 5 тыс. домокомплектов площадью 600 тыс. кв. метров. Ожидается, что до конца года этот показатель вырастет еще в 1,5 раза, заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. На конференции в ТАСС он представил результаты совместного с Минпромторгом исследования, в котором приняли участие представители 45 компаний-производителей быстровозводимых домов.

Несмотря на развитие рынка, Ниденс отметил, что производственные мощности компаний остаются недозагруженными — используются только на 33%. «Изменить ситуацию смогут меры, направленные на стимулирование платежеспособного спроса. Минстрой России и ДОМ.РФ уже работают над переводом сегмента ИЖС с использованием домокомплектов на проектное финансирование», — подчеркнул эксперт. Он уточнил, что речь идет о «строительстве частного дома по договору подряда и счетом эскроу».

«Пока готовится соответствующая законодательная база, в пилотном режиме такой кредитный продукт для подрядчиков уже запущен Банком ДОМ.РФ. Рассчитываем, что в ближайшее время аналогичные предложения появятся и у других банков. В целом за счет этих шагов потенциал рынка будет постепенно раскрываться», — добавил Ниденс.

По его оценке, российский рынок домокомплектов уже достаточно зрелый и конкурентный. Сегодня наибольшей популярностью пользуются одноэтажные дома с мансардой без чистовой отделки, изготовленные по индивидуальному проекту. Их средняя стоимость составляет 3,2 млн рублей (площадь около 110 кв. метров).

Ниденс также рассказал, что, согласно результатам опроса производителей домокомплектов, основным препятствием для развития бизнеса остается ограниченный платежеспособный спрос на их продукцию — об этом сказали 60% респондентов. Еще 56% заявили о нехватке мер господдержки в отрасли, а 48% пожаловались на отсутствие возможности получить льготное кредитование на развитие производств.

В качестве наиболее эффективной меры поддержки отрасли более 80% представителей предприятий назвали расширение льготной ипотеки на ИЖС. По ипотечным программам приобретается каждый пятый домокомплект в стране.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023