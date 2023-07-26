В России начал расти рынок быстровозводимых домов

В 2022 году крупные российские компании выпустили более 5 тыс. домокомплектов площадью 600 тыс. кв. метров. Ожидается, что до конца года этот показатель вырастет еще в 1,5 раза, заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. На конференции в ТАСС он представил результаты совместного с Минпромторгом исследования, в котором приняли участие представители 45 компаний-производителей быстровозводимых домов.

Несмотря на развитие рынка, Ниденс отметил, что производственные мощности компаний остаются недозагруженными — используются только на 33%. «Изменить ситуацию смогут меры, направленные на стимулирование платежеспособного спроса. Минстрой России и ДОМ.РФ уже работают над переводом сегмента ИЖС с использованием домокомплектов на проектное финансирование», — подчеркнул эксперт. Он уточнил, что речь идет о «строительстве частного дома по договору подряда и счетом эскроу».

«Пока готовится соответствующая законодательная база, в пилотном режиме такой кредитный продукт для подрядчиков уже запущен Банком ДОМ.РФ. Рассчитываем, что в ближайшее время аналогичные предложения появятся и у других банков. В целом за счет этих шагов потенциал рынка будет постепенно раскрываться», — добавил Ниденс.

По его оценке, российский рынок домокомплектов уже достаточно зрелый и конкурентный. Сегодня наибольшей популярностью пользуются одноэтажные дома с мансардой без чистовой отделки, изготовленные по индивидуальному проекту. Их средняя стоимость составляет 3,2 млн рублей (площадь около 110 кв. метров).

Ниденс также рассказал, что, согласно результатам опроса производителей домокомплектов, основным препятствием для развития бизнеса остается ограниченный платежеспособный спрос на их продукцию — об этом сказали 60% респондентов. Еще 56% заявили о нехватке мер господдержки в отрасли, а 48% пожаловались на отсутствие возможности получить льготное кредитование на развитие производств.

В качестве наиболее эффективной меры поддержки отрасли более 80% представителей предприятий назвали расширение льготной ипотеки на ИЖС. По ипотечным программам приобретается каждый пятый домокомплект в стране.