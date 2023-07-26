ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из РСЗО. Об этом 26 июля сообщает Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) в 16:50 по направлению: населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В тот же момент украинские боевики выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм. Через пять минут по городу попали еще четыре таких боеприпаса.
О последствиях удара пока ничего не сообщается.
Ранее в этот день «Известия» опубликовали кадры с футбольного поля школы № 88 в Кировском районе Донецка, куда во время очередного обстрела ВСУ упал снаряд. Боеприпасы также задели школьное здание: там были разбиты стекла.
Утром, в 9:25, по Донецку зафиксировали три прилета, а спустя пять минут — еще четыре.
ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.