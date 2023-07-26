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ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из РСЗО. Об этом 26 июля сообщает Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) в 16:50 по направлению: населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В тот же момент украинские боевики выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм. Через пять минут по городу попали еще четыре таких боеприпаса.

О последствиях удара пока ничего не сообщается.

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Ранее в этот день «Известия» опубликовали кадры с футбольного поля школы № 88 в Кировском районе Донецка, куда во время очередного обстрела ВСУ упал снаряд. Боеприпасы также задели школьное здание: там были разбиты стекла.

Утром, в 9:25, по Донецку зафиксировали три прилета, а спустя пять минут — еще четыре.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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