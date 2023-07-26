ТРК Vegas затопило в результате ливней в Москве

Торгово-развлекательный центр Vegas Кунцево затопило в результате проливных дождей в Москве. Соответствующие кадры в среду, 26 июля, появились в распоряжении «Известий».

На них видно, как работники ТРК пытаются устранить последствия ливней на –2-м этаже.

Ранее в этот день тропический ливень обрушился на столицу. Из-за этого значительно ухудшилась видимость на дорогах, в некоторых районах оказались подтоплены трассы. Во дворах домов вода поднялась на несколько десятков сантиметров, подтопив автомобили.

Так, в подмосковном Одинцово затопило улицы. В результате машинам приходится практически плыть по ним. Под водой оказался перекресток улицы Свободы с Можайским и Красногорским шоссе.

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в столице за два часа выпало 20–25 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы. Дожди полностью прекратятся после 20:00–21:00.