График вакцинации детей в 2023 году: какие прививки нужно делать с рождения

Вакцинация — эффективный способ защиты от тяжелых заболеваний как у взрослых, так и у детей. Своевременно сделанная прививка может уберечь ребенка от опасной инфекции или минимизировать последствия заражения. О том, какие прививки необходимы детям с рождения и когда их нужно делать, читайте в материале «Известий».

Сколько прививок делают ребенку в 2023 году

В России действует национальный календарь профилактических прививок (НКПП), который устанавливает Минздрав. В нем содержится список наиболее опасных заболеваний и план вакцинации против них. Сделать прививки из этого перечня можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

В НКПП также входят прививки, которые делают по эпидемическим показаниям, то есть если есть риск распространения заболевания. Среди них клещевой энцефалит, бешенство, ветряная оспа, холера, вирусный гепатит А, ротавирусная инфекция и другие.

Можно ли отказаться от прививки в 2023 году

Без письменного согласия родителя сделать ребенку какую-либо прививку невозможно. В школах и детских садах для этого обычно выдают специальные бланки. Если согласие не подписано или оформлен отказ, вакцинацию проводить не будут.

Иногда отказ от прививки необходим, так как вакцинация нанесет здоровью ребенка больший вред, чем ее отсутствие. К противопоказаниям относятся:

сильная аллергия на отдельные компоненты вакцины;

серьезные осложнения при последнем введении вакцины;

тяжелые формы иммунодефицита (не для всех вакцин);

вес ребенка менее 2 тыс. г — для прививки от туберкулеза;

другие состояния и заболевания, которые входят в список противопоказаний для конкретной вакцины.

Если у ребенка наблюдается острое заболевание, например простуда или ОРВИ, прививку нужно делать только после выздоровления. Если ребенок страдает от хронического заболевания, вакцинацию придется отложить до наступления ремиссии.

Ребенка, у которого нет всех или некоторых прививок, всё равно можно отправить в детский сад, школу или университет. Однако руководство учебного заведения может временно отказать в приеме учащегося, если существует угроза распространения инфекции или возникновения эпидемии.

Поэтому если нет противопоказаний, то лучше сделать все плановые прививки. Это не только облегчит процесс поступления, но и защитит от инфекций, которые легко подхватить в людных местах.

Прививки для детей до года в 2023 году

Первую вакцину новорожденному вводят в течение суток после появления на свет — это первая доза прививки от вирусного гепатита В. Когда ребенку исполняется месяц, он получит вторую дозу, а в шесть месяцев — третью. Если мать ребенка болеет гепатитом В, он попадает в группу риска по этому заболеванию. В таком случае малышу делают дополнительные прививки в два месяца и в год.

На 3–7-й день жизни новорожденному делают прививку от туберкулеза (БЦЖ). В два месяца проходит вакцинация от пневмококковой инфекции. Ее необходимо будет повторить в 4,5 месяца.

Трехмесячным детям делают прививки от полиомиелита, коклюша, столбняка и гемофильной инфекции. Последняя распространяется только на тех, кто находится в группе риска по этому заболеванию. Вакцинацию потребуется повторить в 4,5 и шесть месяцев.

Прививки для детей до трех лет в 2023 году

Когда ребенку исполняется год, приходит время обезопасить его от краснухи, кори и эпидемического паротита. В год и три месяца проводится ревакцинация от пневмококковой инфекции. С полутора лет дети также проходят ревакцинацию против полиомиелита, вторая ждет их в год и восемь месяцев.

Прививки для детей старше трех лет

Перед школой, в шестилетнем возрасте, ребенок повторно вакцинируется против кори, краснухи и эпидемического паротита. В 6–7 лет также проводят ревакцинацию от столбняка, туберкулеза и дифтерии.

В 14 лет проводится ревакцинация против полиомиелита, столбняка и дифтерии. Прививки от последних двух заболеваний в дальнейшем рекомендуется делать каждые 10 лет.

Школьникам с первого по 11-й классы нужны прививки от гриппа. Они делаются раз в год. Детям от одного года до 18 лет можно в любое время провести вакцинацию от вирусного гепатита В и краснухи, если по каким-то причинам эти прививки не были сделаны.

Календарь прививок для детей в 2023 году

Для удобства и наглядности информации «Известия» подготовили календарь прививок, которые нужно делать детям с рождения.

Первые сутки — прививка от вирусного гепатита В.

3–7-й день после рождения — прививка от туберкулеза (БЦЖ).

Один месяц — прививка от гепатита В.

Два месяца — прививка от пневмококковой инфекции; дополнительная прививка от гепатита В для детей из группы риска;

Три месяца — прививки от коклюша, столбняка, полиомиелита и дифтерии; прививка от гемофильной инфекции для детей из группы риска.

4,5 месяца — прививки от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, пневмококковой инфекции; прививка от гемофильной инфекции для детей из группы риска.

Шесть месяцев — прививки от коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В; прививки от гемофильной инфекции и полиомиелита для детей из группы риска.

Один год — прививки от краснухи, кори и эпидемического паротита; дополнительная прививка от гепатита В для детей из группы риска.

Один год и три месяца — повторная вакцинация против пневмококковой инфекции.

Полтора года — повторная вакцинация против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка; ревакцинация против гемофильной инфекции для детей из группы риска.

Один год и восемь месяцев — повторная вакцинация против полиомиелита.

Шесть лет — повторная вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита.

6–7 лет — повторная вакцинация против дифтерии, столбняка, туберкулеза.

14 лет — повторная вакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита.

Школьники 1–11-х классов — прививка от гриппа раз в год.

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