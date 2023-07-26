В Союзе торговых центров рассказали о практике страхования ТЦ от затопления

Существует практика обязательного страхования торговых центров, в том числе от затопления, рассказал «Известиям» 26 июля вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ) Павел Люлин. Если вдруг будут обнаружены повреждения товаров, они будут покрыты страховкой.

Он напомнил, что ранее в этот день несколько торговых центров Москвы затопило из-за аномальных дождей. По его словам, ливневая канализация не справилась с потоками воды и они текли внутрь, в подземные этажи.

«Как правило, торговые центры борются с этим, обесточивая напольные розеточные сети и другое электрооборудование, и собирают воду с помощью поломоечных машин. Залитое оборудование и товар в магазинах просохнет, а если будут повреждения, то они покрываются страховкой. Есть практика обязательного страхования подобных случаев», — отметил Люлин.

Ливневые дожди обрушились на столицу днем 26 июля. Сильный дождь местами сопровождался порывами ветра. В некоторых районах города оказались подтоплены трассы.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве за два часа выпало 20–25 мм осадков, что составляет около четверти месячной нормы.