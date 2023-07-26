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Бывший глава Ижевска Бекмеметьев арестован за злоупотребление полномочиями

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Фото: vk.com/olegbekmemetev
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Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается 26 июля в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике расследуется возбужденное по материалам регионального управления ФСБ России уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования Ижевск», — сказано в сообщении.

Экс-глава города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»).

По данным следствия, он, занимая пост главы города, в 2021 году передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных домов, земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным объединенной пресс-службы судов Удмуртии, под домашним арестом он пробудет до 25 сентября. В отношении экс-главы города также установлен ряд ограничений.

Бекмеметьев находился на посту главы города с 2018 года. Депутаты городской думы приняли его отставку в конце мая 2023 года.

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Ранее, 26 мая, бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина Сыктывкарский городской суд приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о хищении почти 200 млн рублей из благотворительного фонда «Патриот». Также он обязан будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Вместе с тем суд лишил фигуранта права занимать определенные должности на три года.

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