Памятник на месте захоронения министра Гирса открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни установили памятник на месте захоронения министра иностранных дел Российской империи Николая Гирса. В церемонии открытия принимали участие его потомок Михаил Гирс, а также губернатор Александр Беглов, глава МИД РФ Сергей Лавров и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По словам Беглова, Николай Гирс беззаветно служил отечеству, понимая, насколько важно отстаивать интересы своей страны и ее духовные ценности. Глава Петербурга поблагодарил всех, кто участвовал в восстановлении и открытии памятника.

Глава российского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми на основе взаимного уважения и равноправия, поиска честного баланса интересов. Эту политику продвигали и Александр Горчаков, и сменивший его Николай Гирс.

При этом Лавров напомнил, что во время пребывания Гирса на посту министра не было ни одной войны. Он делом доказывал, что в случае учета российских интересов можно решать любые вопросы дипломатическим путем, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что на реставрацию отправили памятник польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге. Решение приняли из-за нападения вандалов на скульптурную композицию. В некоторых СМИ ранее была информация о пропаже памятника с Левашовского кладбища.