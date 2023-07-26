ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении продвинулись по линии фронта до 3 км, продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с тем составило до 2,7 км. Об этом заявил 26 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики (ЛНР). Продвижение составило до 3 км по фронту и 2,7 тыс. м в глубину обороны противника», — сказал он на брифинге.

Представитель ведомства уточнил, что за истекшие сутки ВС РФ на указанном направлении отразили четыре атаки противника. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30. Также были подбиты три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, Конашенков указал, ВС РФ силами подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск проводят успешное наступление на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции, используя результаты огневого поражения. Там потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, а также большое количество военной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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