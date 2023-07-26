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Мир
В Стамбуле разгорелся лесной пожар
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В Стамбуле разгорелся лесной пожар

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Фото: dha.com.tr
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В районе Бейкоз в Стамбуле начался лесной пожар. Об этом 26 июля сообщило агентство DHA.

«Лесной пожар возник по неустановленной причине в районе Бейкоз. Пожарные немедленно приступили к тушению», — говорится в сообщении.

Возгорание началось примерно в 15:00 по местному времени (совпадает с мск). На место происшествия был также вызван пожарный вертолет.

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В различных частях Турции продолжаются лесные пожары, вызванные жаркой погодой. Так, 26 июля сообщалось, что возгорание в районе курортного города Кемер на юге страны продолжается свыше 36 часов. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра.

Накануне лесные пожары в Кемере вплотную подошли к отелям. «Известия» публиковали видео, снятое одним из постояльцев отеля Elamir, на котором видно зарево от огня.

Позже в тот день местный телеканал NTV сообщил, что в качестве меры предосторожности были эвакуированы люди из десяти жилых домов, расположенных недалеко от зоны распространения огня.

За день до этого, 24 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями.

В свою очередь генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.

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