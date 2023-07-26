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В июне россияне потратили 234 млрд рублей на покупку новых автомобилей
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В июне россияне потратили 234 млрд рублей на покупку новых автомобилей

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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По итогам июня российские автовладельцы потратили суммарно 233,6 млрд рублей на покупку новых автомобилей, сообщают аналитики «Автостата» со ссылкой на исследование «Открытие Авто».

36,3 млрд рублей от этой суммы (более 15%) заняли автомобили люкс- и премиум-сегментов, в то время как 52,7% (123,2 млрд рублей) от июньского авторынка пришлось на автомобили китайских брендов ― их число в прошедшем месяце составило 40,7 тыс. ед.

Тем временем на покупку автомобилей европейских брендов россияне в июне потратили 33,2 млрд рублей. Отечественных автомобилем при этом в прошедшем месяце купили на 26,6 млрд рублей, японских авто ― на 22,9 млрд рублей, корейских ― на 20,9 млрд рублей, а американских ― на 6,8 млрд рублей.

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Ранее, 21 июля, эксперты установили, что в России каждый четвертый автовладелец меняет машину примерно раз в пять лет. При этом чаще других решаются на смену автомобиля на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона покупают новую машину не реже чем раз в пять лет. Немного меньше таких автолюбителей в ЮФО — 34%.

Использовать автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян. Самые бережливые по результатам опроса живут в Центральном федеральном округе и Сибири: почти четверть из них предпочитают использовать автомобиль, пока он не выработает ресурс.

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