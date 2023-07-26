В июне россияне потратили 234 млрд рублей на покупку новых автомобилей
По итогам июня российские автовладельцы потратили суммарно 233,6 млрд рублей на покупку новых автомобилей, сообщают аналитики «Автостата» со ссылкой на исследование «Открытие Авто».
36,3 млрд рублей от этой суммы (более 15%) заняли автомобили люкс- и премиум-сегментов, в то время как 52,7% (123,2 млрд рублей) от июньского авторынка пришлось на автомобили китайских брендов ― их число в прошедшем месяце составило 40,7 тыс. ед.
Тем временем на покупку автомобилей европейских брендов россияне в июне потратили 33,2 млрд рублей. Отечественных автомобилем при этом в прошедшем месяце купили на 26,6 млрд рублей, японских авто ― на 22,9 млрд рублей, корейских ― на 20,9 млрд рублей, а американских ― на 6,8 млрд рублей.
Ранее, 21 июля, эксперты установили, что в России каждый четвертый автовладелец меняет машину примерно раз в пять лет. При этом чаще других решаются на смену автомобиля на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона покупают новую машину не реже чем раз в пять лет. Немного меньше таких автолюбителей в ЮФО — 34%.
Использовать автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян. Самые бережливые по результатам опроса живут в Центральном федеральном округе и Сибири: почти четверть из них предпочитают использовать автомобиль, пока он не выработает ресурс.