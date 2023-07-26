Поток туристов в Крым снизился вдвое по сравнению с 2019 годом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о снижении потока туристов в республику. В 2023 году он составляет около половины от показателя в рекордный 2019 год. Об этом речь шла на встрече Аксенова с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

По его данным, с начала года в Крыму отдохнуло 2,4 млн туристов, на 22% меньше, чем в 2022-м. Если говорить о 2019 годе, то почти в два раза меньше. Кроме того, резко, почти в три раза, снизилась глубина бронирований. Так, средний уровень бронирования на август составляет 40%, на сентябрь — 30%, а на октябрь — 17%. Наиболее часто встречающаяся глубина бронирования — 14 дней, хотя ранее было порядка 40 дней.

По словам главы республики, которые приводит ИА «Крыминформ», больше всего пострадали средства размещения в северном Крыму, в том числе из-за строительства фортификационных сооружений. В связи с этим в конце сезона власти предложат федеральным органам новые предложения по поддержке туристического бизнеса.

Агентство уточняет, что в 2019 году в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов, что является региональным рекордом за постсоветские годы.

Ранее, 17 июля, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что Крым остается массовым направлением и примет в 2023 году 4–4,5 млн туристов, несмотря на аннуляции туров.