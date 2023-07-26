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Съезд ректоров университетов России и Африки обсудит перспективы развития межуниверситетского сотрудничества

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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27 июля в рамках деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка пройдет Съезд ректоров университетов, в повестке которого — осуждение темы «Россия и Африка: перспективы развития межуниверситетского сотрудничества». В обсуждении примут участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, ректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Олег Ястребов, президент Каирского университета Мохаммед Отман Элкхошт, президент Университета Дебре Маркоса (Эфиопия) Тафере Мелаку и др. Модератором выступит ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; президент Российского союза ректоров, академик РАН Виктор Садовничий.

Участники съезда попытаются разобраться, насколько развито научное и образовательное сотрудничество между Россией и странами Африки, каковы его перспективы, какие проблемы в этой сфере возникают и как их преодолеть. Обсудят также приоритетные области такого сотрудничества и потребности Африканского континента в специалистах.

«В настоящее время мы активно ведем подготовку проведения в июле 2023 года, в рамках предстоящего саммита Россия – Африка, форума ректоров России и стран Африки. Одно из предложений — создать Ассоциацию университетов России и Африки. Уверен, что такая ассоциация позволила бы нам активизировать сотрудничество между университетами наших стран и мы могли бы найти оптимальные механизмы активизации наших проектов», — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Панельная дискуссия начнется в 16:00 в павильоне G, конференц-зале G1.

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