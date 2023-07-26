Свет за неуплату отключили в здании комитета рады по энергетике и ЖКХ
Здание комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ отключено от электричества за неуплату счетов. Об этом 26 июля сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Ярослав Железняк.
«У нас в здании комитета пропал свет. Отключили за неуплату», — написал политик.
По словам Железняка, в нем также располагается комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики.
«Раньше была такая же история с отоплением. И смешно, и грустно», — добавил депутат.
Ранее, 9 июля, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил, что осенью Украину ожидают энергетический и топливный кризис. Ситуация ухудшится «осенью-зимой». Страна покупает сырье по ценам мировых бирж, в итоге топливо обходится Киеву до четырех раз дороже, чем другим странам, заключил он.
Днем ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что в стране повреждено 50% объектов энергосистемы, часть из них полностью разрушена. В настоящее время проводится масштабная ремонтная кампания, призванная максимально восстановить энергосистему к отопительному сезону.