Самарский зоопарк пригласил на День павлина 27 июля

Самарский зоопарк пригласил жителей города на День павлина, который пройдет в четверг, 27 июля. Гостям расскажут о ярких и удивительно красивых птицах, сообщает НИА «Самара».

Пришедшие на праздник горожане смогут увидеть, как самцы индийских павлинов раскрывают веером свои длинные перья надхвостья и красуются перед самками. Также пройдет показательное кормление этих птиц.

Для детей организаторы мероприятия приготовили викторину о курообразных. Победители получат сувениры от зоопарка.