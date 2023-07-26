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Самарский зоопарк пригласил на День павлина 27 июля

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Самарский зоопарк пригласил жителей города на День павлина, который пройдет в четверг, 27 июля. Гостям расскажут о ярких и удивительно красивых птицах, сообщает НИА «Самара».

Пришедшие на праздник горожане смогут увидеть, как самцы индийских павлинов раскрывают веером свои длинные перья надхвостья и красуются перед самками. Также пройдет показательное кормление этих птиц.

Для детей организаторы мероприятия приготовили викторину о курообразных. Победители получат сувениры от зоопарка.

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