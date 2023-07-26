Центральную Россию накроют мощные дожди

В пятницу и выходные на Центральную Россию обрушатся тропические ливни. Как рассказали синоптики, причина непогоды в суровом балканском циклоне, передает телеканал «Известия». До конца недели местами выпадет до 60–80 мм осадков — это дополнительная месячная норма. Тем временем по данным на 26 июня в Москве за месяц уже выпало 112% от месячной нормы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.