Капремонт музыкальной школы в Барятине Калужской области завершат к осени

В селе Барятино Калужской области к сентябрю планируют завершить капитальный ремонт здания музыкальной школы. Об этом 26 июля сообщает газета «Весть».

Согласно контракту, подрядчик заменит кровлю, установит новый вентилируемый фасад, заменит полы, окна, систему отопления и электропроводку. Также он должен отремонтировать учебные классы и санузел.

На средства местного бюджета уже приобретена новая мебель, ведутся работы по подведению системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Музыкальная школа расположена в здании 1971 года постройки. Его обновление проводится в рамках нацпроекта «Культура».