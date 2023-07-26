«Астрводоканал» отремонтирует напорный коллектор на улице Татищева

В Астрахани решили отремонтировать напорный коллектор на улице Татищева, который регулярно тек. Информация об этом регулярно поступала в диспетчерскую службу «Астрводоканала», сообщает в среду, 26 июля, «Астрахань-24».

Сейчас бригада цеха аварийно-восстановительных работ заменяет два участка. Работы планируется завершить до 15 августа, чтобы исключить аварийные ситуации.

Ранее в июле сообщалось, что в Астрахани Старый мост закрыли для большегрузных автомобилей. Ограничения будут действовать до конца сентября.