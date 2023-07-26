Капитальный ремонт проспекта Станке Димитрова завершили в Брянске

В Брянске завершился комплексный ремонта проспекта Станке Димитрова. Об этом сообщает городская администрация.

Работы выполнены на всем протяжении проспекта — от кольца телецентра до улицы Фокина. На магистрали заменили асфальт, отремонтировали тротуары, установили новую остановку общественного транспорта, смонтировали опоры освещения и провели озеленительные работы.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, ремонт проспекта был разбит на три этапа и длился несколько лет. В 2023 году подрядчик «Брянскавтодор» обновил участок от улицы Пересвета до улицы Фокина.

Стоимость комплексного ремонта составила более 91 млн рублей. Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».