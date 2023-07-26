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ВС РФ отразили по одной атаке на южнодонецком и запорожском направлениях

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили по одной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 26 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области», — сообщил он на брифинге.

При этом в районах населенных пунктов Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики (ДНР) была поражена живая сила и техника ВСУ.

Также на запорожском направлении за последние стуки была отражена атака в направлении Работино. Были уничтожены два танка, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоково и Работино Запорожской области. Также в районе населенного пункта Луговское Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — рассказал Конашенков.

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Также в этот день в Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили атаки на ореховском направлении. В ходе боя российская армия уничтожила 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевую бронированную машину, а также ликвидировала более 100 украинских военнослужащих.

26 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска совершили 36 попыток за сутки обстрелять регион, однако получили «ожесточенный отпор».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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