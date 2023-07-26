Более 20 учебных организаций признали готовыми к началу учебного года в Коми
В Республике Коми комиссии признали готовыми к началу учебного года 22 образовательные организации. Об этом и.о. министра образования и науки Коми Наталья Якимова сообщила на еженедельном оперативном совещании 25 июля.
«Приемка образовательных организаций запланирована в августе, после окончания ремонтных работ. В то же время отмечу, что уже 22 организации признаны комиссиями по приемке готовыми к началу учебного года», — рассказала Якимова.
В целом к началу учебного года должны подготовиться 722 образовательных организации, в том числе девять детских домов, уточняет ИА «Комиинформ».
Также в республике продолжается ремонт девяти школ. Обновление каждого учреждения находится на контроле у руководителей муниципалитетов и профильного министерства.