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Захарова заявила о невозможности Макрона ничего предложить БРИКС

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Фото: REUTERS/Christophe Ena
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Участие президента Франции Эммануэля Макрона в предстоящем саммите БРИКС не могло бы помочь в достижении целей объединения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга в среду, 26 июля.

Дипломат отметила, что объединение создавалось для повышения роли развивающихся стран в многополярном мире, создания задач, которые были бы важны для всего мира.

«Участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. К сожалению, мне кажется, Франции нечего предложить этому объединению», — цитирует телеканал «360» представителя дипведомства.

Захарова отметила, что Россия считает неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей находящихся в «авангарде враждебной нашей стране политики», передает НСН.

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21 июля сообщалось, что Макрон, просивший об участии в саммите БРИКС, так и не получил приглашение на встречу группы, передает RT.

Французский лидер в начале июня обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой о возможности принять участие в саммите, который пройдет в Йоханнесбурге в августе.

США и Великобритания также не были приглашены на мероприятие.

Саммит БРИКС (в организацию которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

Представлять Россию в Йоханнесбурге будет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в переговорах по видео-конференц-связи. Однако, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это не помешает полноценному участию во встрече.

17 июня Песков сообщил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС. В частности, 14 июня Египет подал заявку.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.

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