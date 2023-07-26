Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать»
Мир
Польша пожаловалась в Еврокомиссию на ФРГ из-за ввоза мусора в страну
Авто
Житель Оренбурга отсудил у АвтоВАЗа более 1,6 млн рублей за бракованную Lada
Общество
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Армия
Российские силы отразили атаки ВСУ на ореховском направлении
Мир
Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ
Общество
Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки
Мир
Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары
Туризм
Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между РФ и КНР «со дня на день»
Общество
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Происшествия
Снаряд ВСУ прилетел на футбольное поле школы в Донецке

В Китае дебютировал электромикровэн Baojun Yunduo с креслами-кроватями в салоне

0
Фото: Baojun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Китае анонсировали выход на местный рынок электромикровэна Baojun Yunduo. Продажи электромобиля начнутся в августе, сообщает 26 июля портал AutoHome.

Одна из главных фишек микровэна, разработанного совместным предприятием SGMW (SAIC-GM-Wuling), ― возможность разложить сиденья в комфортабельное двуспальное место. Это стало возможным благодаря ровным спинкам кресел без боковой поддержки. По словам создателей, источником вдохновения для такой мобильной тахты послужили чопорные стеганые диваны, что можно заметить по материалам обивки сидений.

Габариты Yunduo: длина ― 4295 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1652 мм, а размер колесной базы составляет 2700 мм. Микровэн будет поставляться с электромотором мощностью 136 л.с., установленным на передней колесной оси. Запас хода на одной зарядке ограничивается 400 км.

Стартовая цена Yunduo составляет ¥100 тыс. (примерно 1 258 091 рубль).

Дышите в трубочку: ВС РФ напомнил о правилах проверки на трезвость
Судьи вернули права автомобилисту, признанному пьяным по ошибке

Ранее, 19 июля, на российский рынок вышли китайские электрические кроссоверы Denza X.

Denza ― совместный проект концернов Daimler и BYD, основанный в 2010 году. Семиместный кроссовер оборудован двумя электродвигателями, размещенными на каждой колесной оси, мощностью 490 л.с. Запас хода на одной зарядке составляет до 500 км. Максимальная скорость электрокара ― 180 км/ч, а первую «сотню» машина набирает за 4,6 с.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023