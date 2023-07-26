В Китае дебютировал электромикровэн Baojun Yunduo с креслами-кроватями в салоне

В Китае анонсировали выход на местный рынок электромикровэна Baojun Yunduo. Продажи электромобиля начнутся в августе, сообщает 26 июля портал AutoHome.

Одна из главных фишек микровэна, разработанного совместным предприятием SGMW (SAIC-GM-Wuling), ― возможность разложить сиденья в комфортабельное двуспальное место. Это стало возможным благодаря ровным спинкам кресел без боковой поддержки. По словам создателей, источником вдохновения для такой мобильной тахты послужили чопорные стеганые диваны, что можно заметить по материалам обивки сидений.

Габариты Yunduo: длина ― 4295 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1652 мм, а размер колесной базы составляет 2700 мм. Микровэн будет поставляться с электромотором мощностью 136 л.с., установленным на передней колесной оси. Запас хода на одной зарядке ограничивается 400 км.

Стартовая цена Yunduo составляет ¥100 тыс. (примерно 1 258 091 рубль).

Ранее, 19 июля, на российский рынок вышли китайские электрические кроссоверы Denza X.

Denza ― совместный проект концернов Daimler и BYD, основанный в 2010 году. Семиместный кроссовер оборудован двумя электродвигателями, размещенными на каждой колесной оси, мощностью 490 л.с. Запас хода на одной зарядке составляет до 500 км. Максимальная скорость электрокара ― 180 км/ч, а первую «сотню» машина набирает за 4,6 с.