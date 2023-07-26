Создателю образа Дяди Степы провели операцию после перелома черепа

Заслуженному художнику РСФСР Герману Мазурину провели операцию после перелома черепа, полученного из-за падения. Об этом 26 июля рассказала его дочь Анна Горбашова.

«Отцу сделали операцию, сейчас он находится в больнице, спит. Все дальнейшие прогнозы будут зависеть от организма. Сейчас его состояние стабильное, ничего критического нет», — рассказала она ИА Регнум.

90-летний Мазурин был госпитализирован 24 июля. Он упал и ударился головой в своей квартире в Москве. Его дочь сразу вызвала скорую помощь, иллюстратора доставили в городскую клиническую больницу им. Н.И. Пирогова.

Мазурин известен как автор образа Дяди Степы, который он создал в 1955 году и был одобрен поэтом Сергеем Михалковым. Он стал сотрудничать с издательством «Детская литература» и в дальнейшем оформил более 300 книг.