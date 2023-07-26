«Известия» показали подготовку к форуму партнерства Россия – Африка

Корреспондент «Известий» Виктор Синеок показал подготовку ко второму саммиту Россия – Африка, на полях которого параллельно состоится экономический и гуманитарный форум государств.

Журналист отметил, что мероприятия пройдут в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что там 26 июля пройдет ряд встреч в преддверии саммита. Так, президент РФ Владимир Путин встретиться с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом Али.

«Россию с этой страной связывают довольно тесные экономические и политические отношения», — уточнил корреспондент.

После российский лидер проведет переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. В завершение дня глава государства встретиться с президентом Египта Абдулом ас-Сиси. Лидеры стран обсудят большое количество вопросов.

Второй саммит и форум партнерства Россия – Африка пройдут 27–28 июля.

Накануне, 25 июля, помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на встрече государств Путин выступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений. В частности, он затронет вопросы формирования нового миропорядка на основании принципа многополярности и равенства всех независимых государств.

Ранее, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

До этого российский лидер выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами.