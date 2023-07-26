Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать»
Мир
Польша пожаловалась в Еврокомиссию на ФРГ из-за ввоза мусора в страну
Авто
Житель Оренбурга отсудил у АвтоВАЗа более 1,6 млн рублей за бракованную Lada
Общество
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Армия
Российские силы отразили атаки ВСУ на ореховском направлении
Мир
Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ
Общество
Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки
Мир
Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары
Туризм
Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между РФ и КНР «со дня на день»
Общество
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Происшествия
Снаряд ВСУ прилетел на футбольное поле школы в Донецке

«Известия» показали подготовку к форуму партнерства Россия – Африка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Виктор Синеок показал подготовку ко второму саммиту Россия – Африка, на полях которого параллельно состоится экономический и гуманитарный форум государств.

Журналист отметил, что мероприятия пройдут в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что там 26 июля пройдет ряд встреч в преддверии саммита. Так, президент РФ Владимир Путин встретиться с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом Али.

«Россию с этой страной связывают довольно тесные экономические и политические отношения», — уточнил корреспондент.

После российский лидер проведет переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. В завершение дня глава государства встретиться с президентом Египта Абдулом ас-Сиси. Лидеры стран обсудят большое количество вопросов.

Друг познается везде: о чем договорились президенты России и Алжира
Перед встречей с африканским коллегой Владимир Путин запустил движение на новых участках трассы «Дон»

Второй саммит и форум партнерства Россия – Африка пройдут 27–28 июля.

Накануне, 25 июля, помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на встрече государств Путин выступит с большим заявлением, в котором даст оценку состоянию современной системы международных отношений. В частности, он затронет вопросы формирования нового миропорядка на основании принципа многополярности и равенства всех независимых государств.

Ранее, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

До этого российский лидер выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023