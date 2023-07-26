Греческий огонь: что происходит на острове Родос

В деревне Киотари огонь подошел вплотную к береговой линии, где расположены курортные отели
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Reichwein
Профессиональных пожарных катастрофически не хватает
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Reichwein
С огнем борются добровольцы, использующие все подручные средства, от бытовых огнетушителей до садовых шлангов
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Argiris Mantikos
Власти были вынуждены эвакуировать с Родоса около 20 тыс. иностранных туристов
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Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis
От огня и дыма в первую очередь страдают животные, как дикие, так и домашние
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Reichwein
Пожары начались из-за сильнейшей жары и засухи: на прошлой неделе температура поднималась до 44 градусов по Цельсию
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Reichwein
Жительницы острова организовали пункты сбора помощи для пожарных и добровольцев, куда можно принести пищу и воду
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Фото: REUTERS/DPA
Многие жители острова потеряли в огне свое имущество
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Фото: REUTERS/Nicolas Economou
В тушении пожара используются вертолеты. На помощь грекам пришли и пожарные из некоторых соседних стран
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Фото: REUTERS/STR/NurPhoto
«В течение следующих нескольких недель мы должны быть в постоянной готовности. Мы восстановим то, что потеряли, мы возместим ущерб тем, кто пострадал», — заявил в парламенте страны премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
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