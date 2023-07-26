Новые музыкальные инструменты закупят для четырех школ искусств Верхневолжья

Для четырех школ искусств Тверской области в 2023 году приобретут новые музыкальные инструменты и оборудование. Об этом сообщает региональное правительство.

В настоящее время поставка оборудования полностью завершена в Лихославльскую и Старицкую школы искусств. В первую приобретены новые пианино, саксофоны, домры, скрипки, балалайка, гармонь и комплектующие к ним. Для учащихся Старицкой школы закуплены гитары, баяны, домры, трубы, баритон, тенор, бас- и маршевые барабаны.

К началу учебного года поставить инструменты, мебель, оборудование и учебники должны в школу искусств № 2 города Кимры и школу искусств города Торжка. Как уточняют «Тверские ведомости», также во всех учреждениях обновят мебель и оборудование для учебы, например пюпитры и мольберты.

Оснащение школ проводится в рамках нацпроекта «Культура». В 2023 году из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделили 10,6 млн рублей.