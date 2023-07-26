В Архангельске произошел разлив нефтепродуктов в Северную Двину

Разлив нефтепродуктов в реку Северную Двину произошел в Архангельске. Об этом 26 июля сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Радионова уточнила, что нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна.

«На воде обнаружили значительное нефтяное пятно — примерно 0,5 на 4 км», — написала она.

На месте происшествия работают инспекторы Росприроднадзора и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений. Устанавливаются точный объем загрязнения и ущерб природе.

Ранее, 12 июня, два танкера ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаров» столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. В результате произошел разлив топлива, после которого потребуется реабилитация акватории и прибрежных территорий.

13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что после происшествия введен режим чрезвычайной ситуации, так как у танкера «Ерофей Хабаров» во время столкновения повреждена одна из емкостей на 138 т топлива и оно начало выливаться в акваторию.

В этот же день в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что капитан одного из танкеров, который на реке Лене допустил столкновение с другим танкером, находился в состоянии алкогольного опьянения.