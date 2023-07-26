Польша пожаловалась в Еврокомиссию на ФРГ из-за ввоза мусора в страну

Власти Польши подали в Европейскую комиссию (ЕК) жалобу на Германию из-за массового ввоза мусора в республику. Об этом 26 июля заявила на брифинге министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, сообщила на своем сайте газета RP.

По словам польского министра, у Варшавы не осталось выбора.

«Мы используем путь, который доступен любой европейской стране. Мы используем жалобу в ЕК, что является первым этапом разбирательства в Европейском суде юстиции», — пояснила она.

Министр пояснила, что руководившее Польшей до 2015 года правительство в 2013 году создало в стране «мусорное эльдорадо», смягчив нормы поступления отходов в страну.

«Это эльдорадо стимулировало нашего западного партнера к ввозу мусора в Польшу. В результате мы имеем 35 тыс. т нелегальных отходов на семи свалках», — продолжила Москва.

Польша в течение нескольких лет обращалась к Германии, призывая забрать отходы, но результатов это не дало.

«Польский налогоплательщик не может платить за вывоз германского мусора», — заключила министр.

Варшава в июне предупредила о намерении подать иск к Берлину. Речь идет о тех свалках и мусорных полигонах, куда Германия вывозила свои отходы до введения в феврале 2022 года системы SENT (система мониторинга автомобильных перевозок товаров).