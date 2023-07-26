Опасное дерево спилили в Ульяновске на улице Карсунской

В Ульяновске демонтировали опасное дерево возле дома № 3 по улице Карсунской. Растение могло вот-вот рухнуть на местных жителей и детскую площадку, расположенную неподалеку.

Горожане обратились в единую диспетчерскую службу с просьбой спилить дерево. На место оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска». Они огородили опасный участок, а потом распилили и раскряжевали дерево.

В ведомстве заверили, что угроза полностью устранена, отмечает ulpravda.ru.

Ранее в июле сообщалось, что в Засвияжском районе Ульяновска к середине августа планируют завершить строительство нового детского сада на улице Шигаева. Дошкольное учреждение рассчитано на 160 воспитанников.