Двухлетняя девочка погибла от удара током после выхода из бассейна
В станице Новомышатовской Краснодарского края двухлетняя девочка погибла после удара током рядом с бассейном в гостиничном комплексе. Об этом 26 июля сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла вечером 23 июля, когда семья из Краснодара с ребенком отдыхала в гостиничном комплексе. Девочка выбежала из бассейна на газон, в котором лежал неизолированный электрический провод.
«Была вызвана бригада скорой помощи, однако малолетняя скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении на сайте следственного органа.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Ненадлежащее оказание услуг, в результате которых погибла малолетняя»).
Подозреваемой стала 48-летняя индивидуальный предприниматель. Женщину допросили. По делу назначены судебные экспертизы. В расследовании участвуют технические специалисты.
Расследование уголовного дела контролирует руководитель краевого СКР Андрей Маслов.
Ранее, 14 июня, сообщалось о гибели 10-летнего ребенка в сауне в Новосибирске. Там отдыхала компания взрослых с детьми, и в какой-то момент 10-летнего ребенка обнаружили в чаше бассейна без признаков жизни. По факту его гибели начали доследственную проверку.