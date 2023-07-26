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Российские силы отразили атаки ВСУ на ореховском направлении

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки противника на ореховском направлении, заявил 26 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские бойцы возобновили интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили. Позиции удержаны.

Как сообщил Конашенков, в ходе боя российская армия уничтожила 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевую бронированную машину, а также ликвидировала более 100 украинских военнослужащих.

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Ранее в этот день врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска совершили 36 попыток за сутки обстрелять регион, однако получили «ожесточенный отпор».

За день до этого в Запорожской области ВС России сбили украинский вертолет Ми-24. Также системами российской противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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